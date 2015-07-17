韩国央行称2014年朝鲜经济增长1%

路透首尔7月17日 - 韩国央行周五称，2014年朝鲜经济增长了1%。旱灾预期将影响朝鲜今年的经济增长。

继2010年出现负增长后，朝鲜经济此后连续四年正增长，但增幅较低。2013年朝鲜的GDP增速为1.1%。

韩国央行在一份年度报告中称，朝鲜去年的经济增长特点是服务业出现增长，以及私人消费出现上升的迹象。

朝鲜旱灾或损及其今年的经济活动，朝鲜称这是该国百年来最严重的旱灾，但韩国称旱灾似乎正在减轻。

朝鲜不公布经济数据，韩国央行是对朝鲜经济表现进行官方估计的唯一政府机构。

该数据不包括近年来稳定增长的朝鲜黑市经济活动。据居民和游客，朝鲜的黑市经济活动造就了一批对化妆品、智能手机、果汁和外国服装有需求的消费阶层。韩国央行称，朝鲜去年的经济增长主要归功于服务业和建筑业的增长，而农业、矿业和制造业增速较慢。

韩国央行估计朝鲜的国民总收入为34.2万亿韩元（298.5亿美元）。以人均国民总收入计算，韩国的富裕程度是朝鲜的21倍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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