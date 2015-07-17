韩国央行称2014年朝鲜经济增长1%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔7月17日 - 韩国央行周五称，2014年朝鲜经济增长了1%。旱灾预期将影响朝鲜今年的经济增长。
继2010年出现负增长后，朝鲜经济此后连续四年正增长，但增幅较低。2013年朝鲜的GDP增速为1.1%。
韩国央行在一份年度报告中称，朝鲜去年的经济增长特点是服务业出现增长，以及私人消费出现上升的迹象。
朝鲜旱灾或损及其今年的经济活动，朝鲜称这是该国百年来最严重的旱灾，但韩国称旱灾似乎正在减轻。
朝鲜不公布经济数据，韩国央行是对朝鲜经济表现进行官方估计的唯一政府机构。
该数据不包括近年来稳定增长的朝鲜黑市经济活动。据居民和游客，朝鲜的黑市经济活动造就了一批对化妆品、智能手机、果汁和外国服装有需求的消费阶层。韩国央行称，朝鲜去年的经济增长主要归功于服务业和建筑业的增长，而农业、矿业和制造业增速较慢。
韩国央行估计朝鲜的国民总收入为34.2万亿韩元（298.5亿美元）。以人均国民总收入计算，韩国的富裕程度是朝鲜的21倍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。