朝鲜将派代表团参加本月世界经济论坛年会

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔1月5日 - 世界经济论坛称，朝鲜将派代表团参加本月在瑞士举行的世界经济论坛年会。这是朝鲜将国际参与视为提振本国经济的一种方式的迹象。
韩联社周一报导称，这将是朝鲜18年来首次参加在达沃斯举行的世界经济论坛年会。
世界经济论坛的一名官员证实，朝鲜将参加此次会议，但未提供进一步的详情。此次世界经济论坛将于1月20-23日举行，与会者名单将于1月13日公布。
韩联社称，朝鲜上次派代表团参加世界经济论坛年会是在1998年。
报导还称，朝鲜外长李洙墉将率团参加此次年会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。