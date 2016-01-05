朝鲜将派代表团参加本月世界经济论坛年会

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月5日 - 世界经济论坛称，朝鲜将派代表团参加本月在瑞士举行的世界经济论坛年会。这是朝鲜将国际参与视为提振本国经济的一种方式的迹象。

韩联社周一报道称，这将是朝鲜18年来首次参加在达沃斯举行的世界经济论坛年会。

世界经济论坛的一名官员证实，朝鲜将参加此次会议，但未提供进一步的详情。此次世界经济论坛将于1月20-23日举行，与会者名单将于1月13日公布。

韩联社称，朝鲜上次派代表团参加世界经济论坛年会是在1998年。

报道还称，朝鲜外长李洙墉将率团参加此次年会。（完）