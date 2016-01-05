朝鲜将派代表团参加本月世界经济论坛年会

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月5日 - 世界经济论坛称，朝鲜将派代表团参加本月在瑞士举行的世界经济论坛年会。这是朝鲜将国际参与视为提振本国经济的一种方式的迹象。
韩联社周一报道称，这将是朝鲜18年来首次参加在达沃斯举行的世界经济论坛年会。
世界经济论坛的一名官员证实，朝鲜将参加此次会议，但未提供进一步的详情。此次世界经济论坛将于1月20-23日举行，与会者名单将于1月13日公布。
韩联社称，朝鲜上次派代表团参加世界经济论坛年会是在1998年。
报道还称，朝鲜外长李洙墉将率团参加此次年会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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