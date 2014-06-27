力抗制裁 朝鲜经济保持增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月27日 - 联合国因朝鲜核以及导弹项目加大对其制裁力度，但韩国央行周五发布的数据显示，去年朝鲜经济仍增长，速度略较2012年放缓。

朝鲜贸易额创下自1999年有记录以来历史最高水平。

朝鲜不对外发布经济数据。韩国央行是唯一就朝鲜经济表现提供估值的官方政府机构。

尽管朝鲜经济增长，但其经济总量与贸易额仍远难与韩国相比，且仍在很大程度上依赖于中国。

朝鲜经济增长步伐缓慢，这令领导人金正恩宣称要促进繁荣、提高人民生活水平的豪言壮语蒙阴。

朝鲜因导弹项目和核试验而受到联合国决议严厉制裁。且在韩国2010年暂停多数对朝援助后，朝韩关系急剧恶化。

韩国央行声明中称，2013年朝鲜国内生产总值（GDP）增长了1.1%，主要因有利的天气条件推动了农业增长。2012年朝鲜经济增幅为1.3%。

除建筑业以外，2013年朝鲜各主要产业均实现增长。

去年朝鲜贸易额同比增长7.8%，创下纪录水平73亿美元，出口额跳增11.7%至32亿美元，进口额41亿美元。韩国央行称，中朝贸易占去年朝鲜贸易总额的89.1%。（完）