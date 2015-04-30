金正恩今年已下令处决15名高官--韩国情报机构

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透首尔4月29日 - 韩国情报机构周三在国会闭门会议上称，朝鲜领导人金正恩今年已下令处决15名高官，作为对其权威挑战的惩罚。
韩国国会情报委员会成员申庆敏（Shin Kyung-min）援引韩国国家情报院未具名官员的话称，朝鲜一名负责林业事务的副部长因对一项国家政策表示不满而被处决。
“辩解或讲道理对金正恩没用，他的统治风格是一切都是他说了算，如若遭到任何反对，他就会视为对权威的挑战，并且通过处决来展示（权威），”申庆敏说。
“今年的四个月中，据说已有15名（朝鲜）高官被处决，”申庆敏援引韩国国家情报院官员的话称。
申庆敏补充说，朝鲜银河水管弦乐团的四名成员因间谍罪在3月被枪决。
2013年，金正恩清洗并处决了其姑父张成泽以及后者的一些亲信。张成泽曾一度被视为朝鲜的二号人物。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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