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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 18:48 BJT

朝鲜向韩国巡逻艇开炮 韩国还击--韩军方官员

路透首尔5月22日 - 韩国一名军方官员在首尔表示，朝鲜周四在朝韩争议水域发射至少一发炮弹，炮弹落在韩国一艘巡逻艇附近，但没有击中该船。

韩国YTN电视台报导称，韩国方面向朝鲜一艘海军船只开炮作为回应。

这位要求匿名的官员称，位于该争议水域南侧的韩国延坪岛上的居民被疏散至防护设施内。2010年朝鲜对延坪岛的炮击事件造成四人死亡。

该官员称，朝鲜此次炮击发生在当地时间下午六点后，之后炮击没有继续。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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