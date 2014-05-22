朝鲜向韩国巡逻艇开炮 韩国还击--韩军方官员

路透首尔5月22日 - 韩国一名军方官员在首尔表示，朝鲜周四在朝韩争议水域发射至少一发炮弹，炮弹落在韩国一艘巡逻艇附近，但没有击中该船。

这位要求匿名的官员称，位于该争议水域南侧的韩国延坪岛上的居民被疏散至防护设施内。2010年朝鲜对延坪岛的炮击事件造成四人死亡。