朝鲜向韩国巡逻艇开炮 韩国还击--韩军方官员

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透首尔5月22日 - 韩国一名军方官员在首尔表示，朝鲜周四在朝韩争议水域发射至少一发炮弹，炮弹落在韩国一艘巡逻艇附近，但没有击中该船。
韩国YTN电视台报导称，韩国方面向朝鲜一艘海军船只开炮作为回应。
这位要求匿名的官员称，位于该争议水域南侧的韩国延坪岛上的居民被疏散至防护设施内。2010年朝鲜对延坪岛的炮击事件造成四人死亡。
该官员称，朝鲜此次炮击发生在当地时间下午六点后，之后炮击没有继续。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。