朝鲜富裕阶层爱上法式长棍面包

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透首尔3月25日 （记者 Sohee Kim） - 朝鲜新报周三报导称，受过法餐训练的厨师们正在平壤掀起一场美食风暴。朝鲜的特权阶层纵享法式长棍面包，而平壤以外的大部分朝鲜民众仍食不果腹。
朝鲜新报称，2011年成立的金杯运动员综合食品厂去年派出面点师前往法国接受培训，并计划跻身世界一流食品厂之列。
朝鲜新报由平壤发回的报导称，全麦法式长棍面包在平壤人气爆棚。
朝鲜领导人金正恩今年1月曾视察金杯运动员综合食品厂。“他要求该厂积极行动起来，开发和生产各种食品，包括运动员亟需的、符合朝鲜人体质的口香糖，”朝鲜中央通讯社表示。
朝鲜大多数富人、官僚阶层、受过良好教育的人群都居住在平壤，城内的中产阶层亦在日渐壮大。
但在朝鲜农村，许多朝鲜人甚至都不知道下顿饭如何解决。联合国称朝鲜有逾四分之一儿童营养不良。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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