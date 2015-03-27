朝鲜富裕阶层爱上法式长棍面包

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月25日 （记者 Sohee Kim） - 朝鲜新报周三报导称，受过法餐训练的厨师们正在平壤掀起一场美食风暴。朝鲜的特权阶层纵享法式长棍面包，而平壤以外的大部分朝鲜民众仍食不果腹。
朝鲜新报称，2011年成立的金杯运动员综合食品厂去年派出面点师前往法国接受培训，并计划跻身世界一流食品厂之列。
朝鲜新报由平壤发回的报导称，全麦法式长棍面包在平壤人气爆棚。
朝鲜领导人金正恩今年1月曾视察金杯运动员综合食品厂。“他要求该厂积极行动起来，开发和生产各种食品，包括运动员亟需的、符合朝鲜人体质的口香糖，”朝鲜中央通讯社表示。
朝鲜大多数富人、官僚阶层、受过良好教育的人群都居住在平壤，城内的中产阶层亦在日渐壮大。
但在朝鲜农村，许多朝鲜人甚至都不知道下顿饭如何解决。联合国称朝鲜有逾四分之一儿童营养不良。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-