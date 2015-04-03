朝鲜驱逐德国非政府组织在朝负责人 德方提出抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月2日 （记者 James Pearson） - 朝鲜未作解释就驱逐了德国非政府组织Welthungerhilfe在朝鲜的负责人Regina Feindt，此事引起德国政府的抗议。

Welthungerhilfe周四发表声明称，朝鲜在没有提前警告或解释的情况下在2月末要求Feindt离境。

“Welthungerhilfe认为，Feindt没有任何可被驱逐的行为，”该组织在声明中称。

德国外交部发言人Konrad Lax称，德国政府知晓此事，作为回应已经两度召见朝鲜驻德国大使。德国驻朝鲜大使也向朝鲜外交部提出了抗议。

“我方认为，这些事件既无益于非政府组织努力改善朝鲜民众生活状况的活动，也无益于我们之间的双边对话，”Lax在对路透的电邮中称。

Welthungerhilfe称，Feindt已于2月26日离开朝鲜。Feindt在朝鲜工作12年的同事Karl Fall也于3月19日自愿离开朝鲜。

Welthungerhilfe称，无法联系到这两人置评。“我们不知道为什么会发生这种事情，”该组织发言人Simone Pott通过电话对路透说。

Welthungerhilfe是德国最大的非政府组织之一，自1997年开始在朝鲜开展援助活动，支出逾6,000万欧元用于旨在改善粮食、卫生及水供应的项目。（完）