《焦点》朝韩永无休止的战争

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国延坪岛6月17日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 天气晴朗时，延坪岛的居民可以看到10公里外的朝鲜。有时，他们也能看到韩国战舰驱逐朝鲜和中国的渔船。这片属于黄海的水域， 是全球蓝蟹资源最为丰富的水域之一。

但近来，朝鲜的举动使该地区居民的生活变得危险重重。5月22日，朝鲜向延坪岛周边开炮后，当地居民被疏散到防空洞。当周早些时候，曾有朝鲜船只穿越朝韩海上分界线，韩国海军随后向朝鲜船只发射10枚炮弹以示警告。

这条界线是在1950-53年朝鲜战争后，由以美国为首的联合国军单方面设定的。朝鲜战争以签署停战协定结束，但朝韩至今仍冲突不止，在技术上仍处于敌对状态。

位于海上分界线--即北方界线上的五个岛屿的周边地区，朝韩关系尤其紧张。近来，该地区又经历了朝韩双方激烈的炮火互攻。

朝鲜并不承认北方界线。朝鲜战舰和渔船经常驶过该界线，导致朝韩两国之间的海战和炮火互攻在过去15年中多次发生。北方界线亦未在国际上得到认可。

在这些极具军事敏感度的岛屿上，外媒的活动受到限制。路透近期访问期间，发现韩国海军与中国渔船之间的追逐场景实际上每天都在发生。韩国海岸警卫队及当地官员称，朝鲜军方多年来一直通过向中国船只出售在该水域的捕鱼权而谋利。

存在争议的海上边界线、该地区所具备的经济和战略重要性、加上暴力对抗经历，使得这些岛屿成为全球最危险的热点地区之一，甚至可能将美国和中国卷入其中。美国和中国是朝鲜战争停战协定的签订方。

“西海界线是抑制朝韩全面冲突链上最薄弱的环节，第三方--中国渔民--的经常光顾，为本就一触即发的局势增加了不稳定因素，”韩国延世大学助理教授John Delury说。

韩国一直将北方界线视为朝韩非军事区的海上延伸段，视其为两国之间事实上的边界。美国中央情报局（CIA）1974年的解密档案中称：“然而，北方界线在国际法中并无法律基础。”

关于北方界线的国际法依据问题，美国驻韩国使馆发言人被寻求置评时未直接作答。“60年来，北方界线是在黄海分隔军事力量的一项可行措施，缓和了紧张局势，降低了军事对抗的风险，”该发言人说。

朝鲜长期宣称以12海里宽度主张在该海域的领海管辖权，将前述五个岛屿视为其领土。近年来，朝鲜在这方面的主张更加强硬。

1999年6月和2002年6月，朝韩战舰之间曾发生冲突，当时正值捕蟹季开始。在2002年的冲突中，一艘韩国巡逻船沉没，一艘朝鲜船只受损严重。

2010年11月，朝鲜向延坪岛发射170枚炮弹，其中约一半打中民用和军事目标，造成两名平民和两名韩国士兵死亡，为朝鲜战争以来两国间最严重的事件之一。

站在延坪岛的悬崖顶上，可以一览无余地看到朝韩双方在海上的猫捉老鼠游戏。在路透访问期间，看到两艘韩国海军巡逻船和一艘护卫舰开着喇叭和高音警笛，把一群中国渔船驱赶到了北方界线另一边。岛上的居民称，这些渔船通常由朝鲜海军舰只护航。

炮火声对当地居民犹如家常便饭，当地的学生都要学习辨别朝韩炮火的本领。对于延坪岛居民协会负责人Choi Sung-il而言，远处轰鸣的炮火声以前曾具有抚慰作用。

“小时候，炮火声对我来说就像催眠曲，”他说。“但2010年炮击事件后，每次听到枪声或炮火声，我都感到害怕。”

尽管炮弹落下的威胁无时不在，但这些岛上的居民们却怀揣着一个堂吉诃德式的希望：吸引爱冒险的游客。

“因为肉眼就能看到朝鲜，我们请求政府将此地变成安全旅游地，”Choi Sung-il说。

“我们一直建议政府兴建一些基础设施，这样当他们（游客）来延坪岛时，当地民众和学生能（提早）具备一些安全相关的经验。”

他称，相关计划迄今仍未达到预期。（完）