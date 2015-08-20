朝鲜修建专用跑道 供爱坐飞机出行的金正恩使用

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 James Pearson
路透首尔8月20日（记者 James Pearson） - 朝鲜前领导人金正日有恐飞症，但其子、该国的现任领导人金正恩却喜欢坐飞机出行。卫星图像显示，该国修建一系列轻型飞机跑道，以供停放在金正恩官邸附近的专机使用。
根据约翰·霍普金斯大学美韩研究院Curtis Melvin确认的卫星图像，朝鲜修建金正恩专用飞机跑道的项目始于2014年，部分项目已于上月完工。
“这些跑道位于金氏家族官邸附近--有时在安全范围内--旁边就是金正日曾使用的专用火车站，”Melvin对路透说。
金正日有恐飞症，去哪儿都乘坐装甲专列，就连对中国及俄罗斯进行国事访问也不例外。
但金正恩在统治朝鲜的三年期间，却高度重视航空业。
朝鲜官方电视台曾播放过金正恩开飞机以及乘坐战斗机的画面。
五条新建的跑道中，有一条坐落在金正恩元山官邸附近，建在一个直升机停机坪上。
这条跑道长500米，距松涛园少年团夏令营以及一个向外国游客开放的旅游沙滩仅数百米远。
该地区还停放着金正恩的私有游艇及摩托艇，其用来招待宾客和朋友的别墅也位于此地。
经Melvin确认，另一条跑道坐落在金正恩的另一官邸附近。根据日本寿司厨师藤本健二（Kenji Fujimoto）在其回忆录中的说法，他曾随金正日在该官邸避暑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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