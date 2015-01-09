朝鲜今年没有为金正恩举办庆生活动

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透首尔1月8日 - 一年前的这一天，在朝鲜的一家篮球馆，前NBA球星丹尼斯·罗德曼走到麦克风前，为朝鲜领导人金正恩唱起了生日快乐歌。
周四据信是金正恩的32岁生日，但今年没有关于庆生的报导，朝鲜国内甚至都没有公开提及此事。金正恩的年龄显然是国家秘密。
中国是朝鲜的主要盟国，中国已就金正恩的生日向朝鲜方面表示了祝贺。中国外交部发言人洪磊周四就中朝关系答记者问时称，中方已就此向朝鲜方面表示了祝贺。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，对金正恩的生日她没什么可说的。
金正恩的出生日期长期以来一直是朝鲜的秘密，关于他个人生活的信息非常少。
朝鲜官媒没有播放任何庆生活动，有一晚间节目播放的是金正恩参加射击比赛的内容。
在朝鲜日历上，领导人的周年纪念日和生日属于重大事件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。