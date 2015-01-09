朝鲜今年没有为金正恩举办庆生活动

路透首尔1月8日 - 一年前的这一天，在朝鲜的一家篮球馆，前NBA球星丹尼斯·罗德曼走到麦克风前，为朝鲜领导人金正恩唱起了生日快乐歌。

周四据信是金正恩的32岁生日，但今年没有关于庆生的报导，朝鲜国内甚至都没有公开提及此事。金正恩的年龄显然是国家秘密。

中国是朝鲜的主要盟国，中国已就金正恩的生日向朝鲜方面表示了祝贺。中国外交部发言人洪磊周四就中朝关系答记者问时称，中方已就此向朝鲜方面表示了祝贺。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，对金正恩的生日她没什么可说的。

金正恩的出生日期长期以来一直是朝鲜的秘密，关于他个人生活的信息非常少。

朝鲜官媒没有播放任何庆生活动，有一晚间节目播放的是金正恩参加射击比赛的内容。

在朝鲜日历上，领导人的周年纪念日和生日属于重大事件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。