朝鲜将迎来重大纪念日 金正恩是否现身备受关注

路透首尔10月9日（记者 James Pearson/Tony Munroe） - 朝鲜领导人金正恩从公众视线消失已有一月有余，如果周五早些时候的重大政治活动他再不现身，各种关于他健康状况及其权力是否稳固的揣测将会满天飞。

金正恩9月3日与夫人观看音乐会，此后朝鲜官媒对金正恩的活动只字未提。

周五（10月10日）是朝鲜劳动党成立69年周年纪念日。过去两年，金正恩曾出席相关纪念活动，在零点时分参谒锦绣山太阳宫。

“如果他（金正恩）没有现身，会引发这位年轻的朝鲜领导人遇到这样或那样困难的揣测，”约翰·霍普金斯大学高级研究院美朝学院研究员梅尔文（Curtis Melvin）说。

“他从公众视线消失的时间越长，关于他本人及其政权的不确定性就越多，而且还会增多。”

媒体记录显示，10月10日劳动党建党日当天，金正恩的父亲金正日出席党内活动或参观工厂的报导通常都会见诸官媒。

朝鲜官员否认金正恩自9月初以来未曾露面与健康问题有关。一位关注朝鲜的美国官员本周称，没有迹象表明金正恩身患重病或是在政治上遇到麻烦。

朝鲜中央电视台上月末报导称金正恩“身体不适”，这引发外界揣测他久未露面可能是因健康欠佳。

也有一些关注朝鲜的人士暗示，金正恩在权力斗争中可能已被排挤出局。他们还称，朝鲜高级别代表团周六意外到访韩国、出席仁川亚运会闭幕式，正是出现这种情况的证据。但也有一种解读是，朝鲜高级别代表团访问韩国，旨在传递朝鲜局势稳定的信号。

这并非金正恩第一次从公众视线消失。在他掌权六个月的2012年6月，朝鲜官媒有23天没有关于金正恩的报导或者刊登他的照片。在接下来的一个月，他重新现身，视察一家海豚馆。

然而，金正恩的名字并没有从官方宣传中消失。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》周四在头版刊登了海外盟友致金正恩的三封信函，还报导称从仁川亚运会回国的体育健儿感谢“（金正恩）元帅”在亚运会期间对他们的支持。

新加坡非盈利组织Choson Exchange的Andray Abrahamian称，他认为金正恩是因健康原因没有露面，而非被篡权。

“金正恩一直与其他关键人物一起掌权，即使内部权力平衡发生变化，鉴于他那无与伦比的象征意义，他们不太可能想要除掉他。不过，大家都在猜测，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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