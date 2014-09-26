朝鲜官方媒体首次承认金正恩身体欠佳

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月26日 - 朝鲜官方媒体首次承认，朝鲜领导人金正恩身体不适。金正恩已有较长一段时间没有出现在公众的视线中。

自从9月3日与妻子一道现身一场演唱会以来，31岁的金正恩就一直没有再出现在官方媒体的报导中，从而引发了外界对于他健康出现问题的猜测。

今年7月，他曾被看到走路一瘸一拐，在朝鲜官方媒体周四播出的提前录好的纪录片中，金正恩似乎走路有困难。

纪录片的画外音称：“我们社会主义的富有和繁荣要归功于我们统帅的辛苦努力，尽管身体抱恙，但他就像闪烁的火焰，为人民照亮了道路。”

官方媒体公布的照片显示，自执政以来，金正恩的体重迅速增加。

朝鲜观察人士猜测，金正恩的健康问题可能与其体重和家族病史有关。

研究朝鲜领导层的专家Michael Madden表示：“从他的步态上看，他似乎患有痛风，这与饮食和金氏家族的遗传有关。”（完）