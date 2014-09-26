朝鲜官方媒体首次承认金正恩身体欠佳

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月26日 - 朝鲜官方媒体首次承认，朝鲜领导人金正恩身体不适。金正恩已有较长一段时间没有出现在公众的视线中。
自从9月3日与妻子一道现身一场演唱会以来，31岁的金正恩就一直没有再出现在官方媒体的报导中，从而引发了外界对于他健康出现问题的猜测。
今年7月，他曾被看到走路一瘸一拐，在朝鲜官方媒体周四播出的提前录好的纪录片中，金正恩似乎走路有困难。
纪录片的画外音称：“我们社会主义的富有和繁荣要归功于我们统帅的辛苦努力，尽管身体抱恙，但他就像闪烁的火焰，为人民照亮了道路。”
官方媒体公布的照片显示，自执政以来，金正恩的体重迅速增加。
朝鲜观察人士猜测，金正恩的健康问题可能与其体重和家族病史有关。
研究朝鲜领导层的专家Michael Madden表示：“从他的步态上看，他似乎患有痛风，这与饮食和金氏家族的遗传有关。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。