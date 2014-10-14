更新版 1-朝鲜媒体发表金正恩拄拐视察照片

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(本文由路透中文网编译提供；新增细节)
路透首尔10月14日（记者 Tony Munroe and Jack Kim） - 朝鲜(北韩)《劳动新闻》周二刊登该国领导人金正恩拄着拐杖的照片。此前一段时间金正恩在公众视野中消失，引发外界对其健康状况和是否仍继续掌权的猜测。
《劳动新闻》头版刊发的几张照片显示，金正恩在高官陪同下视察一处房屋开发现场，他面带微笑并挥手致意。但是《劳动新闻》的报导没有提及这次视察发生的日期。金正恩身着标志性的黑色制服，看似拄着一支黑色拐杖。
金正恩自9月3日携夫人李雪主欣赏音乐会之后，一直未公开露面，也未参加上周五朝鲜劳动党建党纪念日活动和最高人民会议的最近一次会议。
朝鲜中央通讯社周二报导金正恩视察了一个居民区和一处科研机构，但是没有透露视察的日期。报导也没有提到金正恩的健康状况，以及长久未在公开场合露面的情况。
路透无法独立证实上述报导。
朝中社的报导沿袭了其一贯风格，详细报导了金正恩的每项活动，称他在新建成的Wisong科学家居民区进行了“现场指导”，并参观了新落成的国家科学院天然能源研究所。
“我们的科学家是爱国人士，全身心地投入到建设富裕而强大的国家中来，”报导引述金正恩的话称。
分析人士称，对金正恩公开活动的报导可能是意在打消海外传闻，并缓解朝鲜国内和军方可能出现的任何担忧。
“他是朝鲜军队的领导人，几天前曾发生军事行动，”首尔一家民间智库的负责人An Chan-il说道。他曾是朝鲜军队的低级军官，在1979年叛逃到韩国。
他表示，“朝鲜军队和民众很可能有些担心，”而这次有关金正恩公开活动的报导可能有助于缓解这些疑虑。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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