朝鲜否认对韩国官员实施网络攻击

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月13日 - 朝鲜(北韩)周日否认对韩国官员进行了网络攻击，称韩方的指责是“胡编乱造”。
据韩国议员透露，韩国情报机构周五告诉议员，朝鲜近期加强了对韩国的网络攻击力度，并成功入侵40名韩国国家安全官员的手机。
“韩国声称朝鲜进行了网络攻击，以此服务于其自身政治目的，”朝鲜官媒《劳动新闻》周日刊登的评论文章称。
文章称，韩国指责朝鲜进行网络攻击，是为了给其存在争议的新反恐法找借口。
“从乌鸦嘴里听到的，只能是咀嚼尸体的声音。尽管如此，我们不能无视韩国对邻国这种突兀的、挑衅性的、可憎的指控，”文章写道。
当周早些时候，韩国国家情报院称，朝鲜曾试图入侵韩国铁路工作人员的电邮账户，以攻击铁路控制系统，但韩国方面挫败了朝鲜此次网络攻击意图。
自朝鲜1月进行核试验以及2月发射远程火箭以来，韩国已针对来自朝鲜的网络袭击威胁加强戒备。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。