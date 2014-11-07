金正恩脱拐亮相 但走路仍有些跛

路透首尔11月6日 - 朝鲜官方电视台周四播放了该国领导人金正恩未拄拐的画面，他走路仍有些跛，这是金正恩从不确定的健康问题中康复的最明显迹象。

朝鲜官媒本周发布了金正恩走路不拄拐的照片。金正恩在长时间未公开露面后于10月中旬再次出现在公众视线里，结束了外界关于他健康状况及掌权情况的揣测。

韩国情报机构上周称，金正恩的左脚踝可能接受过手术，以治疗囊肿引发的并发症。

朝鲜官方电视台周四播放的画面显示，出席朝鲜人民军营长和营政治指导员大会的金正恩走到台上，并未拄拐。

从电视画面看，金正恩显得很放松，不时与军方助手交谈并向与会的军官挥手致意。据官媒报导，朝鲜人民军营长和营政治指导员大会是在本周早些时候召开的。

金正恩7月出席一次活动时走路有些跛。随后的媒体报道显示，他和夫人李雪主在9月3日曾去听音乐会，之后金正恩从朝鲜官媒的报道中消失。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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