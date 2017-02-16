版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 16日 星期四 10:32 BJT

马来西亚媒体称马方拘留第二名与金正男遇害有关的女嫌疑人

路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚国家通讯社周四援引警务总监Khalid Abu Bakar的话报道称，马来西亚已拘留第二名与朝鲜领导人金正恩兄长金正男遇害有关的女嫌疑人。

Khalid Abu Bakar还称，拘留消息的官方声明将在今日稍晚公布。

马来西亚警方周三拘押一名持越南旅行证件的女性，并表示在寻找另外“几名”与金正男遇害有关的外国嫌疑人。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐