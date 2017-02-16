马来西亚媒体称马方拘留第二名与金正男遇害有关的女嫌疑人

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚国家通讯社周四援引警务总监Khalid Abu Bakar的话报道称，马来西亚已拘留第二名与朝鲜领导人金正恩兄长金正男遇害有关的女嫌疑人。
Khalid Abu Bakar还称，拘留消息的官方声明将在今日稍晚公布。
马来西亚警方周三拘押一名持越南旅行证件的女性，并表示在寻找另外“几名”与金正男遇害有关的外国嫌疑人。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)