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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 17:33 BJT

马来西亚警方正式确认在吉隆坡国际机场遇害男子为金正男

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚警方负责人Khalid Abu Bakar周五确认，上个月在吉隆坡国际机场遇害的男子为金正男，即朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄。

这是警方首次正式确认这位所持护照名字为Kim Chol的男性死者的身份。

Khalid Abu Bakar并未提供如何鉴别死者身份的细节。(完)

(编译 许娜；审校 王兴亚)

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