综述：朝鲜禁止马来西亚民众离境 马来西亚以牙还牙

路透吉隆坡/首尔3月7日 - 朝鲜周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙，吉隆坡警方因金正男被谋杀事件寻求询问至多三名藏身在朝鲜大使馆的男子。

2月13日，朝鲜领导人金正恩同父异母长兄金正男在吉隆坡国际机场被施以VX神经毒剂身亡，马来西亚因此被激怒。VX神经毒剂是一种剧毒化学品，被联合国列为大规模杀伤性武器。

马来西亚警方确认，有八名朝鲜人与金正男被谋杀案有关，其中包括朝鲜一名高级外交官和一名朝鲜高丽航空公司职员。目前被起诉的只有一名越南籍女性和一名印尼籍女性嫌疑人。

两国争端周二升级。朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜外务省宣布,暂时禁止境内马来西亚公民离境，以确保马来西亚境内朝鲜外交官和公民的安全。此举实际上是将马来西亚民众作为人质。

马来西亚迅速做出反应，副总理Ahmad Zahid Hamidi宣布禁止朝鲜民众离开马国，立即生效。

Zahid之后向记者澄清，只有朝鲜大使馆工作人员和官员被禁止离开马国。

马来西亚总理纳吉布表示，已指示警方阻止所有朝鲜民众离开马国。

金正男遇害案发生前，朝鲜把马来西亚视为其少数几个伙伴之一，但金正男遇害后马国停止朝鲜公民免签证入境政策，并在周一驱逐朝鲜大使。

据马来西亚外交部消息人士，据信朝鲜境内目前有11名马来西亚人，包括三名大使馆工作人员及六位家属，以及另外两位在朝鲜工作的人。

马来西亚警方负责人Khalid Abu Bakar周二在吉隆坡新闻会上称，至多有三位与谋杀案有关的朝鲜人藏身于朝鲜在吉隆坡的大使馆。

“我们不会突袭大使馆，我们会等到他们出来，我们有的是时间，”Khalid表示。(完)