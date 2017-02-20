综述：金正男遇刺录像片段曝光 马来西亚和朝鲜因相关调查而关系紧张

路透吉隆坡2月20日 - 周一，据称显示朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男遇刺时的机场监控录像片段曝光，此时马来西亚与朝鲜之间在金正男遇刺案调查处理问题上的外交纷争愈演愈烈。

马来西亚召回其驻朝鲜大使，并召见朝鲜驻吉隆坡大使，令其对相关指责作出解释；朝鲜驻吉隆坡大使指责马来西亚当局在对金正男遇刺进行调查时“与外部势力”勾结。

马来西亚警方正在通缉案发当天逃出该国的四名朝鲜人，此前已抓捕一名朝鲜男子、一名越南女子、一名印尼女子及一名马来西亚男子。

一位印尼移民官员告诉路透，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。马来西亚日报The Star报导称，这四人已返回平壤。

韩国和美国官员都表示，谋杀可能是由朝鲜特工执行的。

据日本富士电视公布的监控录像，画面显示金正男在吉隆坡国际机场遭到一名女性袭击，该女子看起来将一种快速反应的毒药擦到金正男的脸上。

路透无法独立证实该视频的真实性，且无法立即联系到警方就此置评。

马来西亚对金正男遗体进行尸检并拒绝将遗体直接交给朝鲜的决定，引发朝鲜驻马国大使周五在媒体罕见发声，质疑马来西亚政府的行为动机。

马来西亚外交部在一份声明中驳斥了种种指控，并宣布召回其驻朝鲜的大使以“谘询”相关情况，同时还召见朝鲜驻马来西亚的大使，要求其就所发表的言论进行解释。

“(朝鲜)大使在其发布会上...暗示...马来西亚政府‘有所隐藏’，大使还指责马来西亚‘勾结外部势力’，”声明称。

马来西亚外交部称，(金正男的)遗体将交给其近亲，不过尚无人提出认领。马来西亚卫生部长称，尸检结果最早可能在周三发布。

对朝鲜事件极度敏感的韩国周一召开国家安全委员会(NSC)会议。韩国总理黄教安在会上表示，几乎可以肯定朝鲜是金正男遇害的幕后主使。

已在多家网站公布的监控摄像头所拍画面显示，当时金正男身穿浅色夹克和裤子，单肩背包，正朝机场出发大厅的自动检票机走去。

一名女子从金正男左后方靠近，另一名女子，也就是日本富士电视台认定的越南籍女子，身穿深色裤子及白色上衣，迅速从金正男右后方走来，之后发生混乱情况。

从另一个角度拍摄的画面显示，一个穿白色上衣的女性从后方以双臂锁住了金正男一会儿，并在他的头部抹了一些东西。

随后她快速走开，另外一个女性则朝另一个方向快速离开，但不清楚第二个女性在这起袭击事件中扮演的角色。

稍后的画面显示，这个胖胖的、秃顶的中年男子步履蹒跚，擦拭脸颊，并向其他人寻求帮助，在被送到机场诊所之前曾指着自己的眼睛。

刚刚走到诊所时，他的脚步不稳，他进入诊所后，医护人员似乎在紧急采取行动。

被拘留的印尼籍女性Siti Aishah的母亲对路透说，她的女儿(即Siti Aishah)受到欺骗，以为自己是在参加表演一个电视节目或者广告。

根据马来西亚媒体报导，越南籍嫌疑人Doan Thi Huong对警方表示，她误以为参与的是一个无害的恶作剧。(完)