朝鲜警告称将采取“必要措施”使被墨西哥扣留的货轮获释

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月8日 （记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周三谴责墨西哥非法扣留朝鲜货轮Mu Du Bong，并警告称将采取“必要措施”解救船只。但联合国制裁观察员称该货轮隶属于一家上了黑名单的船运公司。

货轮载重6,700吨，有50名左右船员，此前从古巴开往墨西哥，去年7月在距墨西哥韦拉克鲁斯州图斯潘东北8英里的一个珊瑚礁上搁浅。墨西哥称该货轮现仍在图斯潘港。

朝鲜常驻联合国副代表安明勋（An Myong Hun）在周三举行的一个小型新闻发布会上称，Mu Du Bong与被列入黑名单的海洋海事管理公司（OMM）没有关联，因此不受联合国制裁。

他称朝鲜已就Mu Du Bong搁浅造成的损害向墨西哥支付了一笔未公开的赔偿金，现在墨西哥应该放行货轮及船员了。

“该船完全是一艘和平、合法的商业船只，按照陆地和海洋运输部（Ministry of Land and Sea Transportation）的指示航行，”安说道。“扣留Mu Du Bong是对朝鲜庄严主权的肆意侵犯。”

“我们将采取必要措施，以使Mu Du Bong立即获释，”他说道。

但是，监督朝鲜制裁措施落实情况的联合国安理会朝鲜专家组的协调员Hugh Griffiths称，有证据证明Mu Du Bong与OMM的隶属关系比“公海上的任何其他船只”都要密切。(完)