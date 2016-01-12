美智库称朝鲜公开的潜射导弹试射影像系造假

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月12日（记者 James Pearson） - 根据美国智库詹姆斯·马丁不扩散核武器研究中心（CNS）的研究，朝鲜1月8日公开的潜射弹道导弹试射影像是假的。
朝鲜已经宣称拥有了可从潜艇发射核弹头的弹道导弹技术，但专家对该说法持怀疑态度。
朝鲜国家电视台上周五播放了朝鲜最近试射潜射弹道导弹的影像，并称这次试射是在去年12月进行的。与朝鲜去年5月进行潜射弹道导弹试射不同的是，该国当时没有宣布此事。
位于加州的CNS高级研究助理Melissa Hanham称：“火箭射出，开始闪光，然后出现灾难性故障。”
韩国军方周六称，朝鲜似乎用2014年的飞毛腿导弹影像，对潜射弹道导弹试射影像进行了改动和编辑。但一名官员对路透称，自去年5月试验以来，朝鲜的弹射技术可能有了改进。
CNS分析还显示，朝鲜官媒公布的两组视频中，火焰吞噬了导弹，而且弹体有小部分开裂。
“朝鲜利用对视频的大量编辑来掩盖该事实。”Hanham在电邮中称。
“他们利用不同的摄影角度以及编辑技术，来让影像显得是几次连续的发射，但并排播放就能发现其实是同一件事。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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