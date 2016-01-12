美智库称朝鲜公开的潜射导弹试射影像系造假

(本文由路透中文网编译提供)

记者 James Pearson

路透首尔1月12日 - 根据美国智库詹姆斯·马丁不扩散核武器研究中心（CNS）的研究，朝鲜1月8日公开的潜射弹道导弹试射影像是假的。

朝鲜已经宣称拥有了可从潜艇发射核弹头的弹道导弹技术，但专家对该说法持怀疑态度。

朝鲜国家电视台上周五播放了朝鲜最近试射潜射弹道导弹的影像，并称这次试射是在去年12月进行的。与朝鲜去年5月进行潜射弹道导弹试射不同的是，该国当时没有宣布此事。

位于加州的CNS高级研究助理Melissa Hanham称：“火箭射出，开始闪光，然后出现灾难性故障。”

韩国军方周六称，朝鲜似乎用2014年的飞毛腿导弹影像，对潜射弹道导弹试射影像进行了改动和编辑。但一名官员对路透称，自去年5月试验以来，朝鲜的弹射技术可能有了改进。

CNS分析还显示，朝鲜官媒公布的两组视频中，火焰吞噬了导弹，而且弹体有小部分开裂。

“朝鲜利用对视频的大量编辑来掩盖该事实。”Hanham在电邮中称。