美智库称朝鲜公开的潜射导弹试射影像系造假

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 James Pearson
路透首尔1月12日 - 根据美国智库詹姆斯·马丁不扩散核武器研究中心（CNS）的研究，朝鲜1月8日公开的潜射弹道导弹试射影像是假的。
朝鲜已经宣称拥有了可从潜艇发射核弹头的弹道导弹技术，但专家对该说法持怀疑态度。
朝鲜国家电视台上周五播放了朝鲜最近试射潜射弹道导弹的影像，并称这次试射是在去年12月进行的。与朝鲜去年5月进行潜射弹道导弹试射不同的是，该国当时没有宣布此事。
位于加州的CNS高级研究助理Melissa Hanham称：“火箭射出，开始闪光，然后出现灾难性故障。”
韩国军方周六称，朝鲜似乎用2014年的飞毛腿导弹影像，对潜射弹道导弹试射影像进行了改动和编辑。但一名官员对路透称，自去年5月试验以来，朝鲜的弹射技术可能有了改进。
CNS分析还显示，朝鲜官媒公布的两组视频中，火焰吞噬了导弹，而且弹体有小部分开裂。
“朝鲜利用对视频的大量编辑来掩盖该事实。”Hanham在电邮中称。
“他们利用不同的摄影角度以及编辑技术，来让影像显得是几次连续的发射，但并排播放就能发现其实是同一件事。”(完)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09