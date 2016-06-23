美防长卡特称朝鲜发射导弹表明美日韩有必要加强防御

路透华盛顿6月22日 - 美国防长卡特周三称，他不清楚朝鲜最近一次的导弹发射是否成功，但在这次试射中一枚导弹的飞行距离超过以往，表明有必要加强韩国、美国和日本的防御。

军方官员称，朝鲜周三朝日本方向发射导弹，似为一枚中程导弹，导弹之后落入海中。相比此前数次失败，包括周三稍早的一次导弹发射，朝鲜最近一次的试射取得进展。

卡特在肯塔基州诺克斯堡面对记者承认，朝鲜周三发射的一枚导弹“飞行了很长时间”。

“我不知道该发射是否成功。我不知道朝鲜人眼中的发射目标。”卡特说道。

“但无论出于何种原因，无论该试验取得何种程度的成功，都表明我们有必要继续做我们正在做的事情，即建立不同范围的导弹防御，以保护我们的韩国盟友、在朝鲜半岛的美国力量、日本以及美国领土。”（完）