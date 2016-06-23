美防长卡特称朝鲜发射导弹表明美日韩有必要加强防御

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月22日 - 美国防长卡特周三称，他不清楚朝鲜最近一次的导弹发射是否成功，但在这次试射中一枚导弹的飞行距离超过以往，表明有必要加强韩国、美国和日本的防御。
军方官员称，朝鲜周三朝日本方向发射导弹，似为一枚中程导弹，导弹之后落入海中。相比此前数次失败，包括周三稍早的一次导弹发射，朝鲜最近一次的试射取得进展。
卡特在肯塔基州诺克斯堡面对记者承认，朝鲜周三发射的一枚导弹“飞行了很长时间”。
“我不知道该发射是否成功。我不知道朝鲜人眼中的发射目标。”卡特说道。
“但无论出于何种原因，无论该试验取得何种程度的成功，都表明我们有必要继续做我们正在做的事情，即建立不同范围的导弹防御，以保护我们的韩国盟友、在朝鲜半岛的美国力量、日本以及美国领土。”（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。