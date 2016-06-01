美高官称朝鲜核问题是中美战略与经济对话的议题

路透华盛顿5月31日 - 美国助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周二称，美国计划借助同中国高官即将举行的会谈，商讨采取措施进一步施压以迫使朝鲜放弃核野心事宜。

“有了中方的全力合作，我们实现（这一结果）的机会会极大地提高，我们打算借助中美战略与经济对话，商讨如何才能加速实现我们共同致力的目标。”（完）