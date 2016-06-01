美高官称朝鲜核问题是中美战略与经济对话的议题

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透华盛顿5月31日 - 美国助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周二称，美国计划借助同中国高官即将举行的会谈，商讨采取措施进一步施压以迫使朝鲜放弃核野心事宜。
“我们想要的结果是：朝鲜同意谈判朝鲜半岛去核化问题。”拉塞尔对记者说。
“有了中方的全力合作，我们实现（这一结果）的机会会极大地提高，我们打算借助中美战略与经济对话，商讨如何才能加速实现我们共同致力的目标。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。