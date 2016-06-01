美高官称朝鲜核问题是中美战略与经济对话的议题

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月31日 - 美国助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周二称，美国计划借助同中国高官即将举行的会谈，商讨采取措施进一步施压以迫使朝鲜放弃核野心事宜。
“我们想要的结果是：朝鲜同意谈判朝鲜半岛去核化问题。”拉塞尔对记者说。
“有了中方的全力合作，我们实现（这一结果）的机会会极大地提高，我们打算借助中美战略与经济对话，商讨如何才能加速实现我们共同致力的目标。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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