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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:01 BJT

美高官称朝鲜核问题是中美战略与经济对话的议题

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月31日 - 美国助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周二称，美国计划借助同中国高官即将举行的会谈，商讨采取措施进一步施压以迫使朝鲜放弃核野心事宜。

“我们想要的结果是：朝鲜同意谈判朝鲜半岛去核化问题。”拉塞尔对记者说。

“有了中方的全力合作，我们实现（这一结果）的机会会极大地提高，我们打算借助中美战略与经济对话，商讨如何才能加速实现我们共同致力的目标。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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