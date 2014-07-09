朝鲜导弹专家全炳浩去世

路透首尔7月9日（记者 James Pearson） - 朝中社周三称，朝鲜前导弹专家全炳浩（Jon Pyong Ho）去世。全炳浩因其在朝鲜核武器及导弹项目中所担任的角色，曾是联合国制裁的对象。

朝鲜周三早些时候从西部地区发射短程导弹，导弹射程大约500公里，落入东北部水域。

韩国联合参谋本部官员称，朝鲜最新发射的导弹似乎属于飞毛腿系列弹道导弹。

朝中社称，朝鲜人民军功勋卓着的将领、劳动党资深党员全炳浩因自然原因去世，享年88岁。

“在朝鲜人民军变成拥有现代化防御手段的强大精英革命军方面，在朝鲜成为卫星生产国和发射国、成为拥有核武器国家方面，他（全炳浩）做出了突出贡献，”朝中社称。

由于全炳浩已不负责一线工作，他的去世不太可能对朝鲜武器项目带来任何影响，但他仍是一位很有影响力的人物。

朝鲜媒体称，金正恩将在平壤为全炳浩举行国葬，以纪念他以及他为朝鲜核及导弹项目所做的贡献。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。