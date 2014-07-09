朝鲜导弹专家全炳浩去世

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月9日（记者 James Pearson） - 朝中社周三称，朝鲜前导弹专家全炳浩（Jon Pyong Ho）去世。全炳浩因其在朝鲜核武器及导弹项目中所担任的角色，曾是联合国制裁的对象。
朝鲜周三早些时候从西部地区发射短程导弹，导弹射程大约500公里，落入东北部水域。
韩国联合参谋本部官员称，朝鲜最新发射的导弹似乎属于飞毛腿系列弹道导弹。
朝中社称，朝鲜人民军功勋卓着的将领、劳动党资深党员全炳浩因自然原因去世，享年88岁。
“在朝鲜人民军变成拥有现代化防御手段的强大精英革命军方面，在朝鲜成为卫星生产国和发射国、成为拥有核武器国家方面，他（全炳浩）做出了突出贡献，”朝中社称。
由于全炳浩已不负责一线工作，他的去世不太可能对朝鲜武器项目带来任何影响，但他仍是一位很有影响力的人物。
朝鲜媒体称，金正恩将在平壤为全炳浩举行国葬，以纪念他以及他为朝鲜核及导弹项目所做的贡献。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
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