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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 07:55 BJT

标题新闻：法国呼吁欧盟对朝鲜实施新的制裁，此前韩国称朝鲜通过潜艇发射弹道导弹

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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