朝鲜称准备发射新卫星

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔9月14日 - 朝中社周一报导称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。这暗示该国将在下月庆祝建党70周年之际发射远程火箭。
朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年，外界预计该国届时会发射一枚升级版的远程弹道导弹。
“在朝鲜劳动党中央委员会确定的时间和地点，世界将会清楚地看到一系列先军朝鲜的卫星升空，”朝中社称。
“国家宇宙开发局（NADA）新的地球观测卫星的研发工作正进入最后阶段，”朝中社援引NADA负责人的话称。
“重建和扩大发射更高级别卫星的发射场工作取得了成功的进展，为大力推动国家空间科学的发展奠定了坚实的基础，”该负责人称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。