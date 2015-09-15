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时事要闻 | 2015年 9月 15日 星期二 11:18 BJT

朝鲜称准备发射新卫星

路透首尔9月14日 - 朝中社周一报导称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。这暗示该国将在下月庆祝建党70周年之际发射远程火箭。

朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年，外界预计该国届时会发射一枚升级版的远程弹道导弹。

“在朝鲜劳动党中央委员会确定的时间和地点，世界将会清楚地看到一系列先军朝鲜的卫星升空，”朝中社称。

“国家宇宙开发局（NADA）新的地球观测卫星的研发工作正进入最后阶段，”朝中社援引NADA负责人的话称。

“重建和扩大发射更高级别卫星的发射场工作取得了成功的进展，为大力推动国家空间科学的发展奠定了坚实的基础，”该负责人称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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