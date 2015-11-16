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时事要闻 | 2015年 11月 16日 星期一 08:51 BJT

韩联社称朝鲜可能准备发射导弹

路透首尔11月15日 - 韩国联合通讯社周日报导称，朝鲜已在其东部海域划设禁航区，可能是朝鲜准备发射导弹的迹象。

韩联社援引一未具名的政府消息人士称，禁航期为11月11日至12月7日。

“我们正密切观察朝鲜是否会发射一枚飞毛腿导弹或新型弹道导弹，因为划设的禁航区域非常广。”韩联社援引一名政府消息人士称。

韩国国防部拒绝证实朝鲜是否发布了海上禁航令。

据媒体报导，禁航区在朝鲜东部港口城市元山附近。

朝鲜以前曾宣布划设禁航区，但后来未发射导弹。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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