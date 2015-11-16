韩联社称朝鲜可能准备发射导弹

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔11月15日 - 韩国联合通讯社周日报导称，朝鲜已在其东部海域划设禁航区，可能是朝鲜准备发射导弹的迹象。
韩联社援引一未具名的政府消息人士称，禁航期为11月11日至12月7日。
“我们正密切观察朝鲜是否会发射一枚飞毛腿导弹或新型弹道导弹，因为划设的禁航区域非常广。”韩联社援引一名政府消息人士称。
韩国国防部拒绝证实朝鲜是否发布了海上禁航令。
据媒体报导，禁航区在朝鲜东部港口城市元山附近。
朝鲜以前曾宣布划设禁航区，但后来未发射导弹。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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