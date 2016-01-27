朝鲜可能准备最早于未来一周左右发射远程导弹--共同社

路透首尔1月28日 - 日本共同社周四早间援引未具名日本政府官员报道称，朝鲜可能正在准备最早于未来一周左右发射一枚远程导弹。

上述日本官员称，对朝鲜西海岸东仓里导弹试验场的卫星图像进行分析发现朝鲜可能准备发射导弹的迹象。

联合国安理会成员国正在商讨扩大对朝鲜的制裁，以回应朝鲜第四次核试验。朝鲜已因核武器及导弹项目受到国际社会制裁。

朝鲜上次于2012年底进行了一次远程火箭发射，成功将卫星送入轨道。专家们认为，那是朝鲜打造洲际弹道导弹（ICBM）努力的一部分。

外界亦认为朝鲜正试图制造可装载于导弹的小型化核弹头，但许多专家称，朝鲜要完善这种技术尚需时日。

共同社报道称，上述日本官员表示，朝鲜可能最早于未来一周左右发射远程导弹。共同社没有提供有关上述卫星图像分析的其他细节。

美国国务卿克里和中国外交部长王毅周三对安理会可就朝鲜核试验通过新的决议达成共识，尽管取得实质性进展的迹象不多。（完）