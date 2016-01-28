朝鲜可能准备最早于未来一周左右发射远程导弹--共同社（更新版）

路透首尔1月28日 （Ju-min Park/Jack Kim） - 日本共同社周四早间援引未具名日本政府官员报导称，朝鲜可能正在准备最早于一周内发射一枚远程导弹。

上述日本官员称，对朝鲜西海岸东仓里导弹试验场的卫星图像进行分析发现朝鲜可能准备发射导弹的迹象。

联合国安理会成员国正在商讨扩大对朝鲜的制裁，以回应朝鲜第四次核试验。朝鲜已因核武器及导弹项目受到国际社会制裁。

朝鲜上次于2012年底进行了一次远程火箭发射，成功将其所称的一枚通信卫星送入轨道。专家们认为，该发射是朝鲜打造洲际弹道导弹（ICBM）努力的一部分。

韩国国防部发言人金珉奭（Kim Min-seok）拒绝就东仓里导弹试验场是否存在发射准备活动置评，称有政策规定不得讨论情报事宜。但他称，朝鲜没有像以往发射远程火箭前那样发布国际航行警告。

韩联社援引一名政府消息人士称，东仓里导弹试验场有稳定的活动，试验场的关键区域安装了可能用于阻止间谍卫星侦查的挡板。

韩联社援引上述消息人士称，该试验场的很多运作是自动化的，现场安装了铁轨以迅速调动火箭组件用于最后的安装与发射。

专家们称，该试验场去年进行了升级，以适应更远程火箭的发射。

外界认为朝鲜正试图制造可装载于导弹的小型化核弹头，但许多专家称，朝鲜要完善这种技术尚需时日。

美国国务卿克里和中国外交部长王毅周三对安理会可就朝鲜核试验通过新的决议达成共识，尽管取得实质性进展的迹象不多。（完）