朝鲜部署中程导弹 可能准备4月15日左右发射--韩联社（更新版）

（新增韩国国防部评论）

路透首尔4月14日 - 韩国联合通讯社周四报导称，朝鲜在东海岸部署了一或两枚舞水端(Musudan)中程弹道导弹，可能准备在该国建国领导人生日4月15日左右发射。

韩联社援引多名韩国政府消息人士称，发现了一个移动发射架，可以最多携带两枚舞水端导弹。

据韩国国防部和专家，尚未得知舞水端导弹已经过飞行测试。舞水端导弹设计射程超过3,000公里。

一些专家称，朝鲜可能选择在近期试射舞水端导弹。朝鲜正试图打造一枚射程可达美国本土的洲际弹道导弹。

美国情报机构认为，朝鲜打击美国本土的能力目前尚弱，但朝鲜这方面的能力将提升，因此美国持续投资于导弹防御体系至关重要。

韩国国防部发言人金珉奭拒绝证实韩联社的报导，但称自朝鲜领导人金正恩宣称进行更多测试以来，韩国军方一直处于高度戒备状态，以防范朝鲜的任何导弹发射活动。（完）