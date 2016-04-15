（修正）朝鲜发射中程弹道导弹 但发射失败--韩联社

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（修正内文首段措辞，应为“东海岸水域”，非“东海岸”）
路透首尔4月15日 - 据韩国联合通讯社周五报导，朝鲜试图向该国的东海岸水域发射中程弹道导弹，但发射失败。
韩联社称，发射的似乎是一枚舞水端(Musudan)导弹，射程超过3,000公里(1,800英里)。
韩国国防部一名官员称，朝鲜周五早上试图发射一枚导弹，但发射似乎失败。
该官员未能确认导弹的类型。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。