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时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 08:38 BJT

（修正）朝鲜发射中程弹道导弹 但发射失败--韩联社

（修正内文首段措辞，应为“东海岸水域”，非“东海岸”）

路透首尔4月15日 - 据韩国联合通讯社周五报导，朝鲜试图向该国的东海岸水域发射中程弹道导弹，但发射失败。

韩联社称，发射的似乎是一枚舞水端(Musudan)导弹，射程超过3,000公里(1,800英里)。

韩国国防部一名官员称，朝鲜周五早上试图发射一枚导弹，但发射似乎失败。

该官员未能确认导弹的类型。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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