朝鲜试射中程弹道导弹 但发射失败--韩联社（更新版）

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路透首尔4月15日 - 据韩国联合通讯社周五报导，朝鲜试图向该国的东海岸水域发射中程弹道导弹，但发射失败。

韩联社称，发射的似乎是一枚舞水端(Musudan)导弹，射程超过3,000公里(1,800英里)。

韩国国防部一名官员称，朝鲜周五早上试图发射一枚导弹，但发射似乎失败。

美国国防部发表声明称，美军检测和追踪到韩国时间早上0533（北京时间早上0433）朝鲜进行了此次导弹发射。声明称，该导弹对北美不构成威胁。

该官员称：“我们再次呼吁朝鲜克制其言行，避免进一步加剧地区紧张局势，而应该采取切实措施，履行其国际责任与承诺。”

周五（4月15日）是朝鲜建国领导人金日成的诞辰日，该国举国上下会庆祝这一节日。2012年4月15日，朝鲜进行了一次远程火箭发射，同样失败。

据韩国国防部及专家称，理论射程超3000公里的舞水端导弹，目前尚未有过已知的试射成功纪录。（完）