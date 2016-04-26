朝鲜似乎准备再次试射中程弹道导弹--韩联社

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透首尔4月26日 - 韩联社周二称，朝鲜似乎正准备试射一枚中程弹道导弹。
朝鲜4月15日发射中程导弹失败，当时发射的似乎是一枚舞水端（Musudan）导弹，射程超过3,000公里。该射程意味着若发射成功，该导弹可打击到日本，理论上亦可打击到美国的关岛。
舞水端导弹可通过移动发射架发射，尚未得知该导弹有成功飞行测试记录。
朝鲜1月6日进行第四次核试验，2月7日发射远程火箭，并在周六试射潜射弹道导弹。
“有迹象表明朝鲜可能发射一枚该国在4月15日金日成诞辰日发射失败的舞水端导弹。”韩联社援引一位不具名政府官员称。
韩国国防部发言人金珉奭拒绝证实韩联社的报导，但称朝鲜军方可能在发射失败后花费了一些时间试图解决问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。