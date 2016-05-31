韩国官员称朝鲜周二导弹试射似再遭失败（更新版）

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透首尔5月31日 （记者 Ju-min Park） - 韩国官员称，朝鲜周二早试图从该国东海岸发射一枚导弹，但试射似乎已失败。此前朝鲜经历了多次弹道导弹试射失败。
上述要求匿名的官员称，试射约发生在首尔时间早上5点20分左右。
日本周一下令自卫队戒备朝鲜可能的导弹发射活动。
“日本没有收到任何损失报告。我们正在收集和分析数据。防卫省已准备好回应任何情势。”日本防卫大臣中谷元在记者会上表示。
“朝鲜没有显示放弃发展核导弹的迹象，所以作为回应，我们将继续与美国和韩国密切合作，并保持对朝鲜的密切关注。”中谷元说道。
韩联社称，朝鲜试射的似乎是一枚中程“舞水端”导弹。美韩官员称，朝鲜4月进行了三次“舞水端”导弹试射，均告失败。
韩联社援引一名韩国政府消息人士称，该导弹很可能在从移动发射设备升空时爆炸。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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