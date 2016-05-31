韩国官员称朝鲜周二导弹试射似再遭失败（更新版2）

（新增中国外交部发言人评论）

路透首尔5月31日 （记者 Ju-min Park） - 韩国官员称，朝鲜周二早试图从该国东海岸发射一枚导弹，但试射似乎已失败。此前朝鲜经历了多次弹道导弹试射失败。

上述要求匿名的官员称，试射约发生在首尔时间早上5点20分左右。

日本周一下令自卫队戒备朝鲜可能的导弹发射活动。

“日本没有收到任何损失报告。我们正在收集和分析数据。防卫省已准备好回应任何情势。”日本防卫大臣中谷元在记者会上表示。

“朝鲜没有显示放弃发展核导弹的迹象，所以作为回应，我们将继续与美国和韩国密切合作，并保持对朝鲜的密切关注。”中谷元说道。

韩联社称，朝鲜试射的似乎是一枚中程“舞水端”导弹。美韩官员称，朝鲜4月进行了三次“舞水端”导弹试射，均告失败。

韩联社援引一名韩国政府消息人士称，该导弹很可能在从移动发射设备升空时爆炸。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称，“当前半岛形势复杂敏感，各方应避免采取导致局势紧张升级的举动，共同维护本地区和平稳定。”

朝鲜官方媒体没有任何有关导弹发射的报导。（完）