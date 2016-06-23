潘基文称朝鲜导弹发射活动“肆无忌惮且不负责任”

路透联合国6月22日（记者 Michelle Nichols） - 联合国秘书长潘基文称，朝鲜最近的弹道导弹发射活动是“肆无忌惮且不负责任的行为”。联合国安理会周三将开会讨论此事。

朝鲜周三试射两枚导弹，第一枚导弹试射失败约两小时后，又朝着日本方向发射一枚疑似中程导弹，这枚导弹后来坠入海中。

“朝鲜继续追求发展核武器和弹道导弹，只会损害其安全，不会改善该国人民的生活。”潘基文的发言人哈克（Farhan Haq）称。

哈克补充道，朝鲜的发射活动“无视国际社会的共同意愿，是肆无忌惮且不负责任的行为”。

法国常驻联合国代表、安理会6月轮值主席德拉特（Francois Delattre）称，朝鲜的导弹发射活动违反联合国禁令，令人无法接受。定于周三晚些时候的安理会会议是应美国和日本的要求而召开。

“我们希望安理会就此作出迅速且坚决的回应。”德拉特称，“我们希望……我们将就此事发表公开声明。”（完）