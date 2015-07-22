朝鲜升级导弹发射台 可能在10月试射导弹--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月22日 - 韩联社周三报道称，朝鲜在其导弹基地搭建了一座更高的新导弹发射台，可能是为在10月的一个重大节日发射远程导弹做准备。

报道称，这座高67米的发射台将适合发射比2012年12月试射的火箭更为远程的导弹。

“我们的评估是，朝鲜将用新近升级的东仓里（导弹）发射台发射一枚比‘银河3号’更大的远程导弹，”韩联社援引韩国政府消息人士称。

“银河3号”是朝鲜2012年从西海岸附近的该基地发射的远程火箭。

该消息人士称，朝鲜可能在10月10日朝鲜劳动党建党70周年纪念日左右发射导弹。

韩国国防部未能立即对该报道予以证实，但该部一位官员称他们正在寻求证实此事。(完)