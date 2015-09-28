朝鲜准备发射的是卫星、导弹还是太空垃圾？

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月27日（记者 Jack Kim） - 朝鲜三年前发射到太空的卫星在大约540公里的高度，以95分钟一圈的速度绕地球运行，该卫星的轨道在衰退。

迄今为止，一直没有检测到来自该卫星的信号。该卫星粗看起来像一大块黑色的金属，有100公斤重。朝鲜称该卫星携带有摄像头，可拍摄图像发送回平壤。

朝鲜计划在下月再次发射卫星，这再次引发了该国其实是在测试核武器运载系统的担忧。朝鲜已经因核活动及导弹试射活动而遭到国际社会制裁。

韩国外长尹炳世（Yun Byung-se）本月称，朝鲜发射新卫星的计划可能是变相的导弹试射活动。美国称，此类发射活动会令朝鲜遭到更多制裁。

朝鲜称其太空项目用于和平目的，任何加以阻止的企图都是对其主权的攻击。

朝鲜在2012年设法将一物体送入轨道，这给许多观察人士留下了深刻的印象。但德国航天工程师席勒（Markus Schiller）在2013年的分析报告中称，那是一次“低效”事件，“并没有根本性变化”。

“过去几年发生的事情都没有改变我的评估，”席勒本周对路透称，尽管朝鲜进一步的短程导弹发射活动使用的是现行技术。

“大多数此类活动似乎仍是以政治原因为动机，而非工程方面的原因，”他说。

朝鲜国家宇宙开发局上周称，他们正在建造新卫星并准备进行发射，时间可能在10月10日左右。这表明朝鲜弹道导弹研发项目取得进展。朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年。

韩国国防部本周称，在朝鲜主要发射地点尚未发现准备工作的迹象。

卫星图像尚未发现新的运载火箭，其所在位置依然不明。

“围绕‘银河3号’的准备工作以及他们可能推出的无论何种新型运载火箭，在发射前都是能观察到的，”罗马尼亚Babes-Bolyai大学访问学者Daniel Pinkston说。

“因此，不会是可供任何军事目标使用的系统，”研究朝鲜政治和武器战略的Pinkston说。(完)