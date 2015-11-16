韩联社称朝鲜可能准备发射导弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月15日 - 韩国联合通讯社周日报道称，朝鲜已在其东部海域划设禁航区，可能是朝鲜准备发射导弹的迹象。
韩联社援引一未具名的政府消息人士称，禁航期为11月11日至12月7日。
“我们正密切观察朝鲜是否会发射一枚飞毛腿导弹或新型弹道导弹，因为划设的禁航区域非常广，”韩联社援引一名政府消息人士称。
韩国国防部拒绝证实朝鲜是否发布了海上禁航令。
据媒体报道，禁航区在朝鲜东部港口城市元山附近。
朝鲜以前曾宣布划设禁航区，但后来未发射导弹。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”