更新版 1-朝鲜向半岛东部海域发射一枚导弹--韩国军方

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月1日 - 韩国军方称，朝鲜向半岛东部海域发射了一枚导弹。就在几小时之前，韩国、日本和美国领导人刚刚警告朝鲜政府停止挑衅。

一名韩国军官在电话中表示，朝鲜在东海岸附近地区发射了这枚导弹。

来自韩国参谋长联席会议的另一名官员称，这是一枚短程地对空导弹，并称韩军方正试图确定该导弹的射程。

这次发射活动发生在当地时间中午12:45左右。美日韩三国领导人在几个小时之前在华盛顿核安全峰会间隙举行会晤，再次表示将致力于彼此的防务合作，并警告可能采取进一步措施对来自朝鲜的威胁进行反击。

朝鲜近期发射了多枚火箭，包括2月发射的一枚远程火箭。朝鲜领导人金正恩视察了朝鲜近期的一些火箭发射活动。

韩国周五早些时候称，朝鲜最近通过发送信号干扰韩国的GPS接收，迫使韩国一些渔船返回港口。（完）