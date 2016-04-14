更新版 1-东北亚情势：朝鲜部署中程导弹，可能准备4月15日左右发射--韩联社

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(新增韩国国防部评论)
路透首尔4月14日 - 韩国联合通讯社周四报导称，朝鲜在东海岸部署了一或两枚舞水端(Musudan)中程弹道导弹，可能准备在该国建国领导人生日4月15日左右发射。
韩联社援引多名韩国政府消息人士称，发现了一个移动发射架，可以最多携带两枚舞水端导弹。
据韩国国防部和专家，尚未得知舞水端导弹已经过飞行测试。舞水端导弹设计射程超过3,000公里。
一些专家称，朝鲜可能选择在近期试射舞水端导弹。朝鲜正试图打造一枚射程可达美国本土的洲际弹道导弹。
美国情报机构认为，朝鲜打击美国本土的能力目前尚弱，但朝鲜这方面的能力将提升，因此美国持续投资于导弹防御体系至关重要。
韩国国防部发言人金珉奭拒绝证实韩联社的报道，但称自朝鲜领导人金正恩宣称进行更多测试以来，韩国军方一直处于高度戒备状态，以防范朝鲜的任何导弹发射活动。(完)
编译：刘珞焱 编译：王琛
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
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