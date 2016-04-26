朝鲜似乎准备再次试射中程弹道导弹--韩联社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月26日 - 韩联社周二称，朝鲜似乎正准备试射一枚中程弹道导弹。

朝鲜4月15日发射中程导弹失败，当时发射的似乎是一枚舞水端（Musudan）导弹，射程超过3,000公里。该射程意味着若发射成功，该导弹可打击到日本，理论上亦可打击到美国的关岛。

舞水端导弹可通过移动发射架发射，尚未得知该导弹有成功飞行测试记录。

朝鲜1月6日进行第四次核试验，2月7日发射远程火箭，并在周六试射潜射弹道导弹。

“有迹象表明朝鲜可能发射一枚该国在4月15日金日成诞辰日发射失败的舞水端导弹。”韩联社援引一位不具名政府官员称。