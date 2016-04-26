朝鲜似乎准备再次试射中程弹道导弹--韩联社

人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月26日 - 韩联社周二称，朝鲜似乎正准备试射一枚中程弹道导弹。
朝鲜4月15日发射中程导弹失败，当时发射的似乎是一枚舞水端（Musudan）导弹，射程超过3,000公里。该射程意味着若发射成功，该导弹可打击到日本，理论上亦可打击到美国的关岛。
舞水端导弹可通过移动发射架发射，尚未得知该导弹有成功飞行测试记录。
朝鲜1月6日进行第四次核试验，2月7日发射远程火箭，并在周六试射潜射弹道导弹。
“有迹象表明朝鲜可能发射一枚该国在4月15日金日成诞辰日发射失败的舞水端导弹。”韩联社援引一位不具名政府官员称。
韩国国防部发言人金珉奭拒绝证实韩联社的报导，但称朝鲜军方可能在发射失败后花费了一些时间试图解决问题。(完)
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。