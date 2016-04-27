美国警告朝鲜若继续进行核导试验，将考虑“其他”选项

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/华盛顿4月26日（记者 Jack Kim/Lesley Wroughton） - 美国周二警告称，若朝鲜继续进行核试验和弹道导弹试验，美国将考虑“其他”选项，可能包括新的制裁或者安全举措。

韩联社稍早称，朝鲜似乎在准备再次试射中程弹道导弹。美国称朝鲜本月中旬的试射是“灾难性的”失败。

外界普遍预计朝鲜将很快进行第五次核试验，也许就在5月初将召开的朝鲜劳动党第七次全国代表大会之前。

美国总统奥巴马称，美国正在努力保护自己及友邦免遭朝鲜的潜在威胁。奥巴马称朝鲜是一个“难以捉摸的”国家，并有一个“不负责任的”领导人。

在CBS周二播出的访谈中，奥巴马称美国正在花费大量时间定位其导弹开发系统，以建立“至少能够阻止来自朝鲜的相对低水平威胁”的防护。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）敦促朝鲜不要采取会造成地区不稳定的行为，称朝鲜若继续进行核、导试验，华府将考虑“其他”选项。

唐纳指出，过去采取的措施曾包括制裁和安全举措，但拒绝做进一步说明。

“我认为很明显，在朝鲜继续做出我们认为毫无助益的决定之际，我们也必须继续考虑我们的回应选项，”他在例行记者会上称。

当被问及这些选项时，唐纳称，“在完全构想和充分考察前，我们不想宣布任何事情。”（完）