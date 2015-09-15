朝鲜称准备发射新卫星

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月14日 - 朝中社周一报道称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。这暗示该国将在下月庆祝建党70周年之际发射远程火箭。
朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年，外界预计该国届时会发射一枚升级版的远程弹道导弹。
“在朝鲜劳动党中央委员会确定的时间和地点，世界将会清楚地看到一系列先军朝鲜的卫星升空，”朝中社称。
“国家宇宙开发局（NADA）新的地球观测卫星的研发工作正进入最后阶段，”朝中社援引NADA负责人的话称。
“重建和扩大发射更高级别卫星的发射场工作取得了成功的进展，为大力推动国家空间科学的发展奠定了坚实的基础，”该负责人称。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。