朝鲜称准备发射新卫星

路透首尔9月14日 - 朝中社周一报道称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。这暗示该国将在下月庆祝建党70周年之际发射远程火箭。

“在朝鲜劳动党中央委员会确定的时间和地点，世界将会清楚地看到一系列先军朝鲜的卫星升空，”朝中社称。

“重建和扩大发射更高级别卫星的发射场工作取得了成功的进展，为大力推动国家空间科学的发展奠定了坚实的基础，”该负责人称。(完)